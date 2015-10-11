وفد مشترك من حماس والجهاد يزور حجاج بيت الله الحرام شرق غزة

قام وفد مشترك من قيادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي شرق غزة أمس بتقديم التهنئة إلى لفيف من حجاج بيت الله الحرام بسلامة العودة من الديار الحجازية بعد أداء فريضة الحج.

وخلال كلمة له قال الأستاذ أبو العبد أبو سرية: « إن إخواننا في حركة حماس هم شركاؤنا في العقيدة والدم والمقاومة وهذه الجولة المشتركة في هذه المناسبة »الحج« والتي توحد المسلمين لها ما بعدها من التنسيق والعمل المشترك بإذن الله تعالى بما يخدم فلسطين التي هي أكبر منا جميعاً.

بدوره ثمن الدكتور ماهر صبرة هذا العمل المشترك وقال : »إن ما يجمعنا مع إخواننا في الجهاد الإسلامي هو أقوى وأمتن فنحن على أعلى مستوى من التنسيق سواء في العمل العسكري أو السياسي والدعوي وهذا العمل المشترك هو أكبر دليل على مدى التعاون والتنسيق فيما بيننا وذلك ليس بجديد على الحركتين.

فيما أثنى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ أبو وسيم الوادية على هذا النشاط المشترك ودعا إلى المزيد من التنسيق بين الحركتين في كافة مجالات العمل التنظيمي سواء على المستوى العسكري أو سياسي أو الاجتماعي.

بدورهم ثمن الحجاج هذه الزيارات المشتركة وأعربوا عن سعادتهم بهذا العمل المشترك الذي يجسد الوحدة الإسلامية للحركتين وأن ما يجمع حماس والجهاد الإسلامي هو أكبر وأهم من أي مصلحة حزبية ضيقة.

















