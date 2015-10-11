الأسير المصاب محمد زيادة يرقد في العناية المكثفة

تمكن محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين طارق برغوث منتصف ليلة أمس، من زيارة الأسير محمد عثمان حسين زيادة، من قرية بيتلو في محافظة رام الله، والذي أصيب بعيار ناري في الرأس قبل أيام خلال مواجهات مع الاحتلال على حاجز 'بيت إيل' شمال رام الله.

وقال برغوث، الذي اطلع على حالة زيادة عن كثب في مستشفى هداسا بالقدس، إن الأسير المصاب لا يزال يرقد في قسم العناية المكثفة بالمستشفى، وأن وضعه الصحي غير مستقر وتحت الخطر.

وأضاف، أن المحكمة العسكرية في 'عوفر' ستعقد اليوم جلسة خاصة لتمديد توقيف الأسير زيادة غيابياً، وسيمثله المحامي برغوث.