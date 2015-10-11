التواصل الجماهيري والإصلاح للجهاد تزور حجاج بيت الله الحرام

نظمت وفود من لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح العامة التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، حملة كبيرة لزيارة حجاج بيت الله الحرام، العائدين من الديار الحجازية لتهنئتهم بالعودة سالمين، عقب أدائهم فريضة الحج لهذا العام.

وشملت الحملة مئات الحجاج من جميع المحافظات، حيث كان على رأس اللجنة في إقليم غزة، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر حبيب ورئيس اللجنة العامة الشيخ تحسين الوادية و الشيخ عمر فورة، وعدد من كوادر التواصل والإصلاح، وفي إقليم رفح كان على رأس الوفد الشيخ ابو أديب الدربي، وفي خانيونس كان على رأس المهنئين الشيخ عيسى الفرا وعدد كبير من اللجان المنتشرة في غرب وشرق خانيونس، حيث كان على رأسهم الشيخ خالد ابو صلاح، وفي المحافظة الوسطي مثل اللجنة عدد من الوفود وكان في مقدمتهم الشيخ ناصر الهنداوي، فيما قامت اللجنة بإقليم الشمال بتهنئة حجاج بيت الله الحرام حيث كان على رأس اللجنة العامة في الشمال الشيخ أبو مهند شحاتة, شملت الحملة زيارة المئات من الحجيج الذين أتموا مناسك الحج لهذا العام وعادوا إلى ذويهم سالمين في كل محافظات قطاع غزة.

وأكد مسؤل التواصل والإصلاح الشيخ تحسن الوادية، تأتي لتهنئة حجاج بيت الله الحرام بمناسبة أداء مناسك الحج في إطار التواصل مع أبناء شعبنا الفلسطيني ومشاركته في أفراحه ومناسباته السعيدة لتنمية العلاقة بين أبناء الشعب الفلسطيني من خلال نشر ثقافة التزاور والمحبة والتسامح.