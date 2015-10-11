الوطني مرشح للفوز على تيمور الشرقية « إداريا »

فجّرت صحيفة « نيويورك تايم » الأمريكية خبرا ذكرت فيه, أن منتخب تيمور الشرقية أشرك 7 لاعبين برازيليين مخالفين أمام منتخبنا الوطني الفلسطيني (1-1) الخميس الماضي, ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وقالت « نيويورك تايم » إن تيمور الشرقية جنّست 7 لاعبين برازيليين قبل بداية المباراة, بطريقة مخالفة لقواعد « الفيفا ».

وتنص قوانين التجنيس في « الفيفا », على ضرورة أن يكون أحد الآباء أو الأجداد قد عاش في البلد 5 سنوات على الأقل أو لديه الجنسية التي ينوي اللاعب حمل قميصها,

وهو ما لم يتوفر في لاعبي تيمور الشرقية « البرازيليين ». وفي حال احتسب « الفيفا » نتيجة اللقاء لمصلحة « الوطني » (3-0), فإن رصيده سيصبح 7 نقاط في المركز الثالث, بفارق الأهداف خلف الإمارات.

