جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد المجاهد علون

شيع الآلاف من أهالي بلدة العيسوية والقدس المحتلة جثمان الشهيد المجاهد فادي سمير علون (19 عاماً) إلى مثواه في مقبرة البلدة بعد تسلم جثمانه فجر اليوم.

وكانت قوات الاحتلال سلمت فجر اليوم الأحد، الهلال الأحمر الفلسطيني جثمان الشهيد علون، لدفنه في مقبرة البلدة الواقعة شمال القدس.

ووفقاً لمحامي مؤسسة الضمير محمد محمود فإن قوات الاحتلال وضعت قيوداً مشددة على جنازة علون منها دفن الشهيد فادي في مقبرة العيسوية بمشاركة 50 شخصًا فقط في الجنازة والتشييع، ودفنه فور استلامه من الإسعاف الإسرائيلي، بالإضافة إلى إيداع مبلغ مالي (كفالة نقدية) قيمتها 20 ألف شيكل، لضمان شروط التسليم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال أعدمت الشهيد علون برصاصها عند منطقة المصرارة في محيط باب العامود بالقدس المحتلة فجر الأحد بعد تنفيذه عملية طعن بطولية.