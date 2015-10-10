أحداث إنتفاضة القدس: 20 شهيداً وأكثر من 1000 جريح منذ بداية الشهر الحالي

- 20 شهيداً وأكثر من 1000 جريح منذ بداية الشهر الحالي

- إندلاع مواجهات على مداخل قرية العيسوية بالقدس المحتلة

- الصحة: ارتفاع عدد الاصابات في قطاع غزة إلى 34 بعد اصابة ثلاثة شبان شرق رفح.

- إصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال شرق رفح جنوب قطاع غزة

- قوات الاحتلال تقتحم مشفى الفرنساوي بالشيخ جراح في القدس

- اشتعال النيران في جيب للاحتلال في « بيت إيل » إثر استهدافه بزجاجة حارقة.

- قوات الاحتلال تعتقل عدداً من الشبان في محيط عملية الطعن في باب العمود بالقدس

- اندلاع مواجهات على مدخل مخيم الفوار في الخليل والاحتلال يحاصر المخيم

- قوات الاحتلال تعتقل 10 شبّان خلال قمعها مسيرة انطلقت في مدينة الرملة المحتلة

- اندلاع مواجهات في مخيم شعفاط بعد نبأ استشهاد الشاب محمد سعيد علي منفذ عملية الطعن بباب العمود

- مواجهات عنيفة على مدخل بلدة الرام شمال القدس المحتلة

- اندلاع مواجهات على مدخل مخيم الفوار في الخليل والاحتلال يحاصر المخيم

- 4 إصابات من بينها حالة خطيرة برصاص قوات الاحتلال في منطقة الفراحين على الحدود شرق خانيونس.

- اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال بالقرب من باب الزاوية في القدس

- مستوطن يدهس فلسطينياً على طريق بلدة إذنا قرب الخليل ويلوذ بالفرار

- قوات الاحتلال تعتقل طفلاً في المواجهات الدائرة قرب مفترق « زيف » شرق يطا بالخليل

- إصابة المصورة منى القواسمي بالرصاص المطاطي خلال المواجهات في مخيم شعفاط

- إصابة 5 شبان بالرصاص الحي واعتقال فتاة خلال المواجهات الدائرة على حاجز « بيت إيل » في مدينة البيرة

- تقدم عدد من الشبان بالقرب من موقع « كيسوفيم » العسكري شرقي بلدة القرارة شمال خان يونس.

- قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز صوب المتظاهرين شرق غزة وتصيب 4 منهم بالإختناق

- إصابات في صفوف المواطنين خلال المواجهات المستمرة عند مفترق زيف في الخليل

- إصابة الصحافي عصام الريماي برصاص قوات الاحتلال المطاطي في مواجهات « بيت إيل » شمال البيرة

- إصابة شاب بالرصاص الحي خلال المواجهات المستمرة بالقرب من حاجز « بيت إيل » شمال البيرة

- اندلاع مواجهات بعد اقتحام قوات الاحتلال بلدة كفر عقب شمال القدس مسقط رأس الشهيد اسحاق بدران

- إصابتان بالأعيرة المطاطية، وثالثة بالرصاص الحي خلال المواجهات الدائرة حالياً عند حاجز مخيم شعفاط بالقدس.

- إصابه شاب بالرصاص الحي في الفخد في المواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم شعفاط

مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في شعفاط بالقدس وبلدة نعلين برام الله

الاحتلال يعتقل خمسة شبان مقدسيين خلال مواجهات في وادي الجوز بالقدس

إجمالي الإصابات التي تعاملت معها طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني بالضفة بما فيها القدس لليوم (10-10) لغاية هذه اللحظة هي: 283

تتوزع كالآتي: 7رصاص حي، 48مطاط، 228غاز.

طلبة بيرزيت يتوجهون بمسيرة لبيت الشهيد مهند الحلبي ومن ثم لمدخل مدينة البيرة بالقرب من مستوطنة بيت إيل

اعتقال فتاة فلسطينية يدعي الاحتلال أنها تحاول تنفيذ عملية بالقدس

- تجددت المواجهات صباح اليوم السبت، في قريتي رمانة وزبوبة غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، في ظل هبة مواجهات متتالية تشهدها المنطقة في الأيام الأخيرة، فيما اشتعلت المواجهات براس العامود بالقدس المحتلة بين الطلبة وقوات الاحتلال.

- إضراب تجاري عام في الخليل حداداً على روح شهيديها أمجد الجندي ومحمد الجعبري

- الاحتلال يسلم الشهيد أحمد صلاح لعائلته في شعفاط بالقدس وسيتم الدفن في مقبرة عناتا

- إصابات بتجدد المواجهات غرب جنين

مسيرات طلابية في الداخل المحتل نصرة لانتفاضة القدس