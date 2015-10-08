مواجهات بين قوات الاحتلال و المواطنين على بوابة عزون قرب قلقيلية

اندلعت مساء اليوم الخميس، مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال على بوابة بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر صحفية بأن جنود الاحتلال يطلقون الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين الذين يرشقون الجنود بالحجارة.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة خضوري بطولكرم محمود احمد عودة من بلدة كفر ثلث شرق قلقيلية، وذلك خلال مواجهات مع الاحتلال في طولكرم أمس.

وكانت آثار الشاب عودة قد فقدت منذ مساء أمس ليتبين اليوم بأنه معتقل لدى قوات الاحتلال.

وفي نفس السياق اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عبيدة جميل عرمان من مدينة قلقيلية وذلك بعد قيام المستوطنين بمهاجمته وتحطيم مركبته أثناء سيرها على الطريق الرابط بين جيت وحوارة "يتسهار