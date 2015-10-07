الاحتلال يعتقل 270 مواطناً خلال 24 يوماً في القدس

اعتقلت شرطة الاحتلال الاسرائيلي 270 مواطناً من مدينة القدس، من بينهم 145 طفلاً، منذ الثالث عشر من الشهر الماضي، بحجة الإخلال بالأمن العام، ورشق سيارات الشرطة الإسرائيلية بالحجارة.

واندلعت هذه التظاهرات في القدس، عشية « رأس السنة العبرية » في التاريخ المذكور، بعد اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، ومحاولاتهم أداء طقوس دينية داخله، وتهدد الشرطة الإسرائيلية بتنفيذ المزيد من الاعتقالات.

من جهة أخرى، مددت محكمة الصلح في« تل أبيب » اليوم الأربعاء، اعتقال خمسة شبان من مدينة يافا، بتهمة التظاهر نصرة للأقصى.