الاحتلال يحاصر منزلاً بمنطقة رأس خميس بمخيم شعفاط بالقدس

حاصرت قوات الاحتلال « الإسرائيلي » فجر اليوم الأربعاء، منزلاً بمنطقة رأس خميس بمخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال « الإسرائيلي » فجر اليوم الأربعاء، منازل المعتقلين لديها بمدينتي نابلس ورام الله بالضفة المحتلة.

وأفاد مراسلنا، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الـسير عبدالله حامد ومنزل المعتقل لدى جهاز الأمن الوقائي معاذ صالح حامد -منفذي عمليات إطلاق نار ضد مستوطنين - في بلدة سلواد شرق رام الله.

كما اقتحم مدينة نابلس وداهم منازل المعتقلين المتهمين بتنفيذ عملية إيتار المصري وعامر والحاج حمد وأحدث تخريباً كبيراً فيها.