أمطار وعواصف رعدية

توقع موقع طقس فلسطين أن يطرأ يوم غد الأربعاء إنخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية.



ويكون الطقس خلال ساعات النهار غائما جزئيا إلى غائم ، وخريفيا مائلا للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفا إلى معتدلا في باقي المناطق.



هذا ومن المتوقع أن تسقط امطار متفرقة تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا فوق المدن الفلسطينية.

وتتراوح شدة الامطار ما بين الخفيفة والمتوسطة في المناطق الداخلية، ولكنها تكون غزيرة احيانا على المناطق الساحلية.وهو ما قد يسبب تشكل السيول.



وخلال ساعات الليل من يوم غد الاربعاء يستمر الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، ومائلا للبرودة إلى لطيف في باقي المناطق، ويحتمل تساقط امطار متفرقة على بعض المناطق.



وتكون الرياح يوم غد الاربعاء جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة



وحذر طقس فلسطين من :

1- خطر الانزلاق على الطرقات عند بداية هطول الامطار



2- خطر تشكل السيول والفيضانات