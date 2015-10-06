عباس: على الاحتلال أن يعود إلى رشده وسنقوم بما يمليه الواجب علينا

قال الرئيس محمود عباس: « إن الاحتلال الإسرائيلي إذا لم يعد إلى رشده بالالتزام بالاتفاقيات التي وقعت سابقاً مع السلطة فإننا لن ننفذ تلك الاتفاقيات وسنقوم بما يمليه علينا الواجب.

وأضاف الرئيس عباس: »نحن لا نريد تصعيدا عسكريا وأمنيا بيننا وبين الاحتلال، وكل تعليماتنا إلى أجهزتنا وتنظيمنا وشبابنا وجماهيرنا، بأننا لا نريد التصعيد لكن نريد أن نحمي أنفسنا« .

جاء ذلك خلال كلمة له في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء.

وتابع عباس قوله: »نريد الوصول إلى حل سياسي بالطرق السلمية وليس بغيرها إطلاقا، حتى نجنب هذه البلاد المخاطر التي ستعود على كل الأطراف بالويل والثبور وعظائم الأمور« .

وأمضى يقول: »نحن نقول لهم أوقفوا الاستيطان وتعالوا للمفاوضات، أطلقوا سراح 30 أسيرا وافقتم على إطلاق سراحهم مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ونحن مستعدون للمفاوضات، ومستعدون أن نبحث الاتفاقات التي هدرت ونقضت منذ أوسلو حتى الآن، من قبل الجانب الإسرائيلي، ونحن متمسكون بالاتفاقات، لكن لا يمكن أن نبقى وحدنا متمسكين بها« .

وأكد عباس أن الشعب الفلسطيني ليس الذي يبدأ أو يبادر في التصعيد مع الاحتلال الإسرائيلي وعلى »إسرائيل« أن تتوقف من تصعديها تجاه أبناء شعبنا وعليها أن تقبل اليد الممدودة لها، وأرجو أن تكون الرسالة واضحة للإسرائيليين، وأن يفهموها تماما، وأن يفهمها العالم ».