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نتنياهو يترأس جلسة طارئة للكابنيت لبحث تداعيات عمليات المقاومة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 08:06 - 05 أكتوبر 2015
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يرأس رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مساء اليوم الاثنين جلسة طارئة لما يسمى المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية لبحث تداعيات العمليات البطولية في مدن الضفة والقدس المحتلتين.

وكان نتنياهو قد عقد جلسة أمس جلسة مطولة مع وزير الدفاع ورؤساء الدوائر الأمنية أوعز في ختامها باتخاذ سلسلة من الإجراءات لتشديد الخناق على المقاومين.

ومن هذه الإجراءات الإسراع في عمليات هدم منازل المقاومين، وتوسيع نطاق الاعتقالات الإدارية، وتعزيز قوات الاحتلال في القدس المحتلة، وإبعاد المواطنين عن البلدة القديمة ولا سيما المسجد الأقصى المبارك.

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