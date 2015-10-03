حركة الجهاد تبارك عملية القدس.. ومنفذها الشهيد « مهند حلبي » يقبل رأس والد الشهيد تلاحمه

زفت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ابنها الشهيد البطل مهند حلبي، منفذ عملية القدس البطولية.

وباركت الحركة العملية معتبرة انها تطور نوعي للمقاومة الفلسطينية ورد طبيعي على جرائم الاحتلال ضد شعبنا ومقدساتنا.

وكانت حركة الجهاد قد دعت جماهير شعبنا عامة وعناصرها خاصة في مناسبات كثيرة لإعلان النفير والرد على الجرائم الصهيونية، كما أعلن العام للحركة الدكتور رمضان عبد الله شلح ذلك صراحة في رسالة لعائلة دوابشة.

يشار إلى أن الشهيد مهند حلبي هو من سكان بلدة البيرة قرب رام الله، وهو طالب بكلية الحقوق بجامعة القدس ابو ديس، وهو أحد اعضاء الرابطة الاسلامية، الاطار الطلابي لحركة الجهاد الاسلامي في الجامعة.

فيما يلي نص البيان كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

« وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ، وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ »

صدق الله العظيم

يا جماهير شعبنا الصامد المرابط .. يا أبناء أمتنا العربية والإسلامية ..

في تشرين الدم والشهادة ، وعلى خطى المجاهدين والشهداء ، تقدم الأخ المجاهد/ مهند الحلبي إلى شوارع القدس المحتلة مدافعاً عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ليكتب بدمه الطاهر المبارك شهادة الوفاء للأقصى وفلسطين.

إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ، نحتسب عند الله تبارك وتعالى الأخ المجاهد/ مهند شفيق محمد الحلبي (20 عاما) منفذ عملية الطعن البطولية في القدس المحتلة.

لقد كان الشهيد البطل أحد أبناء الحركة الفاعلين في كافة النشاطات والفعاليات المساندة للأسرى ، كما كان أحد الشباب الفاعلين في صفوف الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي للحركة في الجامعة حيث كان طالباً في كلية الحقوق.

والتحق بركب الشهداء الأبرار مساء السبت 3/ تشرين أكتوبر 2015م بعد أن نفذ عملية بطولية في قلب مدينة القدس المحتلة قتل خلالها اثنين من المستوطنين المعتدين .

إننا إذ نرف لجماهير شعبنا وأمتنا شهدينا المبارك مهند الحلبي فإننا نؤكد على استمرار المقاومة والجهاد دفاعاً عن شعبنا ومقدساتنا في مواجهة الاحتلال والعدوان.

وإن العدو الصهيوني سيدفع ثمن جرائمه بحق الأطفال والأبرياء ، وعليه فإننا ندعو جماهير شعبنا إلى استمرار حالة النفير العام والتصدي للاحتلال وقطعان المستوطنين والرد على جرائمهم وإرهابهم " .