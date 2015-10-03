ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

مراسلنا: مواجهات في قرية بورين بنابلس بعد هجوم للمستوطنين

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 15:38 - 03 أكتوبر 2015
مشاركة

اندلعت مواجهات، مساء اليوم، في قرية بورين بين الشبان الفلسطينيين وقطعان المستوطنين المدعمين بقوات الاحتلال الذين حاولوا الهجوم على القرية.

وأفاد مراسلنا أن المستوطنين قاموا بالهجوم على القرية من جهة « جبل السبع » التابع لأراضي القرية، وعند محاولة الشبان التصدي لهم أطلقوا النار عليهم. 

وأشار إلى أن المستوطنين قاموا باشعال النيران في أراض المواطنين في منطقتي بورين وحوارة. 

وكان أهالي بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، أحبطوا مساء اليوم السبت، هجوماً للمستوطنين على منزل الموطن ماهر عودة الواقع بين حوارة وبورين، وحالوا دون توغلهم داخل حدود البلدة .



12086781_10153177638113657_1996723846_n

12077001_10153177638048657_1069458311_n

متعلقات