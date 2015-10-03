مراسلنا: مواجهات في قرية بورين بنابلس بعد هجوم للمستوطنين

اندلعت مواجهات، مساء اليوم، في قرية بورين بين الشبان الفلسطينيين وقطعان المستوطنين المدعمين بقوات الاحتلال الذين حاولوا الهجوم على القرية.

وأفاد مراسلنا أن المستوطنين قاموا بالهجوم على القرية من جهة « جبل السبع » التابع لأراضي القرية، وعند محاولة الشبان التصدي لهم أطلقوا النار عليهم.

وأشار إلى أن المستوطنين قاموا باشعال النيران في أراض المواطنين في منطقتي بورين وحوارة.

وكان أهالي بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، أحبطوا مساء اليوم السبت، هجوماً للمستوطنين على منزل الموطن ماهر عودة الواقع بين حوارة وبورين، وحالوا دون توغلهم داخل حدود البلدة .









