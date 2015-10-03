سيب بلاتر لن يستقيل من رئاسة « الفيفا »

قال محامي سيب بلاتر في بيان رسمي أمس الجمعة، إن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لن يستقيل بعدما دعا اثنان من أبرز رعاة المنظمة الدولية وبطولاتها المسؤول السويسري الى التنحي فورا.

وقد طالب رعاة بارزون في عالم كرة القدم، وعلى رأسهم مكدونالدز وكوكاكولا، بلاتر بالتنحي فورا من منصبه، بعد الفضائح التي عصفت بالفيفا في الايام الاخيرة.

وكان بلاتر فد اعلن في وقت سابق انه سيتنحي عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية، لكنه عاد وتراجع عن ذلك الامر معلنا انه سيواصل مسيرته كرئيس لللفيفا.

وتتعرض اكبر مؤسسة كروية في العالم لاكبر هزة في تاريخها الطويل بعد الكشف عن عدد كبير من قضايا الفساد التي طالت مسؤولين كبار ولا زالت التحقيقات جارية بما ينبا بمزيد من الفضائح.