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المستوطنون يقطعون أشجار زيتون مثمرة قرب سلفيت

  • فلسطين اليوم - سلفيت
  • 05:29 - 03 أكتوبر 2015
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قالت مصادر محلية إن مجموعة من المستوطنين قامت الليلة الماضية، بقطع أشجار زيتون مثمرة تعود ملكيتها لأهالي قرية كفر الديك في محافظة سلفيت.

 

وذكرت أن عملية قطع الأشجار وقعت في الأراضي الزراعية الواقعة غرب قرية كفر الديك، وأن أصوات مناشير الخشب التي تعمل على الوقود سمعت بوضوح، وأن المنطقة شهدت تواجدا مكثفا للمستوطنين وبحماية من جنود الاحتلال منذ ساعات صباح وظهيرة أمس.

 

وأوضحت المصادر المحلية أنه يتعذر معرفة عدد الأشجار المتضررة بسبب المستوطنين؛ نظرا لأن عمليات التخريب حصلت خلال الليل وفي منطقة بعيدة نسبيا عن منازل المواطنين، وأنهم ينتظرون بزوغ الشمس لمحاولة زيارة المنطقة ومعرفة عدد الأشجار المتضررة، وحجم التخريب.

 

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