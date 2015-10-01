تراجع كبير للمنتخب الوطني بتصنيف الفيفا

تراجع منتخب فلسطين لكرة القدم 11 مراكز في التصنيف الجديد الذي صدر عن الإتحاد الدولي لكرة القدم « الفيفا »، اليوم الخميس.

وحل منتخبنا الوطني في المركز 130 على مستوى العالم، علما بأن كان في المركز 119 في تصنيف الشهر الماضي، ليصبح منتخبنا في المركز الـ17 على الصعيد الأسيوي.

وعلى الصعيد العالمي، حافظ المنتخب الأرجنتيني على صدارة التصنيف في الوقت الذي استعاد فيه المنتخب الألماني المركز الثاني من نظيره البلجيكي، فيما ارتقى المنتخب البرتغالي « مركزين » ليحتل المركز الرابع.

أما على الصعيد العربي، واصلت الجزائر تصدرها للمنتخبات العربية في المركز 19 عالميا، وتونس 36 ومصر في المركز 51.

ترتيب المنتخبات الـ10 الأوائل عالمياً

1- الأرجنتين

2- ألمانيا

3- بلجيكا

4- البرتغال

5- كولومبيا

6- أسبانيا

7- البرازيل

8- ويلز

9- تشيلي

10- إنجلترا