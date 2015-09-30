الجزائر : 1034 لاعبا خضعوا لإختبار المنشطات

كشفت اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة الجزائري أن 1034 لاعبا خضعوا لاختبار الكشف عن المنشطات في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وذكر الاتحاد -في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، عقب اجتماع مكتبه التنفيذي يوم الأربعاء- أنه جرى إخضاع 173 لاعبا من دوري المحترفين بدرجتيه الأولى والثانية لاختبار الكشف عن المنشطات منذ بداية الموسم الحالي.

وأشار الاتحاد إلى أنه قرر تعزيز برنامج الوقاية ومكافحة المنشطات في محيط كرة القدم من خلال إطلاق حملة إعلامية باتجاه اللاعبين والمسيرين وأطباء الأندية بشأن أضرار المنشطات مع نشر قوائم بالمواد المحظورة، إلى جانب تنظيم ملتقى علمي حول الوقاية ومكافحة المنشطات، وتعزيز اختبارات الكشف عن المنشطات خلال مباريات الدوري بدرجتيه الأولى والثانية.

وأكد أنه سيتم مراقبة جميع المباريات بداية من الجولة القادمة، وقال إن لجنة مكافحة المنشطات التابعة للاتحاد مخول لها طبقا للوائح الاتحاد الدولي (فيفا) إجراء اختبارات على اللاعبين خلال التدريبات.