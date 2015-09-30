بورصة فلسطين تغلق تداولاتها على ارتفاع

أغلقت بورصة فلسطين للأوراق المالية تداولاتها، اليوم الأربعاء، على ارتفاع طفيف، وبلغ مؤشر القدس في نهاية الجلسة 484.68 نقطة، أي مرتفعا بـ2.53 نقطة، وهو ما نسبته 0.53% عن إغلاق الجلسة السابقة.

وتم تداول 615,174 سهما، بقيمة إجمالية بلغت 890,461.02 دولار أمريكي، نفذت من خلال 179 عقدا.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 20 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 10 شركات ارتفاعا في أسعار أسهمها، و4 شركات أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

ودفعت ارتفاعات أسهم عدد من البنوك في البورصة اليوم إلى ارتفاع المؤشر، وسيطر قطاع البنوك على سلم الارتفاعات.

وبالنسبة للشركات الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي: سجائر القدس بنسبة 4.29%، والبنك الإسلامي العربي بنسبة 7.17%، والبنك الوطني بنسبة 4.17%، والبنك التجاري الفلسطيني بنسبة3.85%، وباديكو القابضة بنسبة 1.82%.

أما الشركات الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي: بيرزيت للأدوية بسنبة 1.86-%، والبنك الإسلامي الفلسطيني بنسبة 0.77-%، ودار الشفاء للصناعات الدوائية بنسبة 0.28-%، ومجموعة الاتصالات الفلسطينية بنسبة 0.18-%