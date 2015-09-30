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مئات المستوطنين يحاولون السيطرة على أرض قرب نابلس

  • فلسطين اليوم - الضفة المحتلة
  • 14:52 - 30 سبتمبر 2015
صورة أرشيفية صورة أرشيفية
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تجمع اليوم الأربعاء 50 أسرة استيطانية ومئات الشبان اليهود في قطة أرض قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة تقع بين مستوطنتي « ايتمار و الون موريه » مطالبين بالسماح لهم بإقامة مستوطنة على هذه الاراضي بحجة أن شركة « همنوتا » الاستيطانية  قد اشترتها من أصحابها الفلسطينيين قبل 40 عاماً .

وشارك في محاولة السيطرة على قطعة الأرض وتحويلها إلى مستوطنة رئيس ما يمسى بمجلس مستوطنات « السامرة » يوسي دغان« وأعضاء الكنيست عن حزب الليكود » ميكي زوهر « و » اورون حزان " معلنين نيتهم البقاء في المنطقة حتى الموافقة على طلبهم اقامة المستوطنة

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