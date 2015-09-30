مئات المستوطنين يحاولون السيطرة على أرض قرب نابلس

تجمع اليوم الأربعاء 50 أسرة استيطانية ومئات الشبان اليهود في قطة أرض قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة تقع بين مستوطنتي « ايتمار و الون موريه » مطالبين بالسماح لهم بإقامة مستوطنة على هذه الاراضي بحجة أن شركة « همنوتا » الاستيطانية قد اشترتها من أصحابها الفلسطينيين قبل 40 عاماً .

وشارك في محاولة السيطرة على قطعة الأرض وتحويلها إلى مستوطنة رئيس ما يمسى بمجلس مستوطنات « السامرة » يوسي دغان« وأعضاء الكنيست عن حزب الليكود » ميكي زوهر « و » اورون حزان " معلنين نيتهم البقاء في المنطقة حتى الموافقة على طلبهم اقامة المستوطنة