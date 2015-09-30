أسعار المحروقات ابتداءً من الغد

أعلنت الهيئة العامة للبترول، أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر تشرين الأول في كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، اعتبارا من يوم غد الخميس.

وجاءت الأسعار على النحو التالي (بالشيقل)

سولار

5.21

بنزين 95

5.89

بنزين 98

6.46

الكاز

5.21

الغاز:

1- سعر اسطوانة الغاز 12 كلغم، للمستهلك 51 شيقلا في محل الموزع.

2- سعر اسطوانة الغاز 5 كلغم، للمستهلك 21 شيقلا في محل الموزع.

3- خدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيقل فقط.

4- سعر اسطوانة الغاز 48 كغم، للمستهلك 204 شواقل.

5- سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.17 شيقل.

ودعت الهيئة العامة للبترول، جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز، إلى الالتزام بالأسعار المحددة أعلاه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.