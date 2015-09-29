فصائل المقاومة:مشاركة عباس بحصار غزة لا تمثل إرادة الشعب

قالت فصائل المقاومة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء إن التصريحات الرسمية المصرية التي أكدت على أن ما يحدث من ضخ لمياه البحر على الحدود المصرية مع غزة لإغراقها هو بتنسيق وتوافق كامل مع السلطة « يعكس مستوى الانحدار في موقف السلطة ».

واعتبرت الفصائل في بيان صحفي لها، أن التصريحات المصرية « تؤكد إدانة السلطة بالتآمر على غزة ومشاركتها في تشديد الحصار وافتعال الأزمات على طريق محاولة خنق غزة وتركيعها ».

وطالبت فصائل المقاومة مصر إلى فتح معبر رفح بشكل كامل وفي كلا الاتجاهين، مؤكدة أن الذي يمثل الشعب الفلسطيني هو من يحرص على تحقيق مصالحه الوطنية وليس من يتآمر في السر والعلن على شعبه ويتباهى بذلك

وأكدت فصائل المقاومة إدانتها لهذه المواقف اللاوطنية للسلطة ورئيسها محمود عباس. داعية جمهورية مصر العربية بما لها من دور وعلاقة بالقضية الفلسطينية إلى وقف هذه الكارثة التي تسهم في زيادة معاناة شعبنا الفلسطيني وتؤدي إلى مشاكل بيئية في المياه الجوفية والتربة والزراعة وغيرها.