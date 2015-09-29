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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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حصیلة الضحايا الإیرانیین في کارثة منی ترتفع الی ۲۳۹ حاجا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:12 - 29 سبتمبر 2015
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ارتفعت حصیلة الضحايا من الحجاج الإیرانیین في کارثة منی بالسعودیة الی ۲۳۹ حاجا، وفق ما أعلن رئیس منظمة الحج الإیرانیة سعید أوحدي.

وأضاف أوحدي الثلاثاء في تصريح لوكالة ايرنا، ان عدد المصابین ۱٤ حاجا، ولازال ۲٤۱ حاجا في عداد المفقودین.

وصرح ان تحدید هویة الضحایا المفقودین تسیر ببطئ، وقال ان المراحل القانونیة لنقل جثامین الضحایا الی ارض الوطن قید التنفیذ.

وأضاف رئیس منظمة الحج والزیارة الایرانیة، ان عمق کارثة منی، أکبر بکثیر مما تم إعلانه حتی الان.

یذکر إن مشعر منی شهد الخمیس الماضي وبالتزامن مع الیوم الاول من عید الاضحی کارثة مؤلمة توفی خلالها المئات.

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