فتح معبر كرم أبو سالم بعد إغلاقه منذ أسبوع

فتحت سلطات الاحتلال اليوم الثلاثاء، معبر كرم أبو سالم التجاري، جنوب شرق مدينة رفح، بعد إغلاقه من قبل سلطات الاحتلال لمدة أسبوع بحجة الأعياد اليهودية.

وأوضح رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في قطاع غزة رائد فتوح، أن 900شاحنة محملة ببضائع للقطاعين التجاري والزراعي والمساعدات من ضمنها 218شاحنة محملة بمواد إنشائية للمشاريع الدولية ستدخل لقطاع غزة.

وأشار إلى ضخ كميات من المحروقات من بنزين وسولار لقطاع المواصلات وغاز طهي، إضافةً إلى سولار صناعي لمحطة توليد الكهرباء في غزة.

ويعد 'كرم أبو سالم' المعبر التجاري الوحيد في غزة ويتم من خلاله إدخال البضائع والمساعدات والوقود.