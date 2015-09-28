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يديعوت: إسرائيل تحتج على رسم كاريكاتيرى شبهها بـ« النازيين والقتلة »

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:01 - 28 سبتمبر 2015
كاريكاتير كاريكاتير
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ذكرت صحيفة « يديعوت أحرونوت » العبرية أن السفارة الإسرائيلية فى النرويج تقدمت باحتجاج شديد اللهجة ضد صحيفة نرويجية نشرت رسمًا كاريكاتيريًا مسيئًا للدولة العبرية.

وأضافت الصحيفة أن الرسم الكاريكاتيرى شبه شراء الأوروبيين المنتجات الإسرائيلية بمثابة شراء منتجات من النازيين المعاديين للبشرية وكذلك كوريا الشمالية التى تهدد أمن العالم بواسطة ترسانتها النووية.

وأوضحت الصحيفة أنها جاء بالكاريكاتير أيضًا أنه كتب على محل يبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية « لقد تم زراعة هذا المنتج بشكل غير أخلاقى لكونه يدعم القتلة ».

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس تحرير الجريدة النرويجية رفض الاعتذار إلى إسرائيل رغم مذكرة الاحتجاج التى تقدمت بها السفارة الإسرائيلية.
 

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