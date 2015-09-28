عريقات: أوباما خيب أملنا لتجاهله قضيتنا في خطابه بالأمم المتحدة

بدى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، خيبة أمله، بسبب إهمال الرئيس الأميركي باراك أوباما للموضوع الفلسطيني، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء.

وتساءل عريقات في تصريحات صحفية له، « هل يعتقد الرئيس أوباما، أن بإمكانه هزيمة داعش والإرهاب، أو تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بتجاهله لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان الإسرائيلي والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى؟ ».

وألقى الرئيس الأمريكي باراك أوباما كلمة له خلال اجتماع الأمم المتحدة، وتركزت كلمته للحديث عن محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، واستعداد بلاده لمشاركة روسيا وإيران لإيجاد حل للأزمة السورية الدائرة.