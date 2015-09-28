الحمد الله يبحث خلال مشاركته في مؤتمر المانحين تطورات عملية اعمار غزة

يتوجه رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الإثنين إلى نيويورك، للمشاركة في مؤتمر المانحين، الذي يعقد نهاية الشهر الجاري.

ويبحث الحمد الله، على هامش المؤتمر، عددا من القضايا أهمها سبل دعم الموازنة سيما في ظل انخفاض المساعدات والمنح الخارجية، وشح الامكانيات التي تؤثر في قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين، كما يناقش المعيقات الإسرائيلية في وجه تمكين الحكومة من العمل في المناطق المسماة 'ج' والقدس الشرقية، اضافة إلى تطورات عملية اعمار غزة وسبل تسريعها.

ويلتقي الحمد الله عددا من وزراء الخارجية وممثلي الدول المانحة لبحث آخر التطورات السياسية، ولوضعهم في صورة الانتهاكات الإسرائيلية، بشكل خاص التصعيد الاسرائيلي العسكري، وانتهاكات جيش الاحتلال ومستوطنيه بحق المقدسات المسيحية والاسلامية، خاصة المسجد الأقصى والمخطط الاسرائيلي لتقسيمه مكانيا وزمانيا.

يرافق رئيس الوزراء، وزير المالية والتخطيط شكري بشارة وعدد من المسؤولين.