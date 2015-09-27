وزير الأوقاف يعلن البدء باجراءات المغادرة لحجاج فلسطين

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف إدعيس عن إنتهاء موسم الحج لحجاج فلسطين في اليوم الثالث من أيام التشريق، مشيراُ أن الحجاج أنهوا مناسك الحج على خير ما يرام.

وأوضح الشيخ إدعيس أن وزارته بدأت الإجراءات الخاصة بمغادرة الحجاج إلى ديارهم، ونشرت كافة طواقمها الإدارية لتسهيل إتمام السفر سواء بالبر أو الجو.

وإستنكر إدعيس ما نشر على المواقع الإلكترونية وبعض وسائل الإعلام من أخبار كاذبة ومغرضة هدفها إثارة البلبلة والإرباك في صفوف حجاج بيت الله الحرام، والتغطية على الإنجازات التي حققتها وزارة الأوقاف العام الحالي.

وطمأن إدعيس أهالي الحجاج على سلامة الحجيج لاسيما بعد حادثة تدافع الحجاج في منى، مشيراً بأنه لم يتلقى أي معلومة بخصوص أي حادثة تمس الحجاج الفلسطينيين.

وقدم الشيخ إدعيس تهانيه للرئيس محمود عباس ولرئيس الحكومة رامي الحمد الله، بمناسبة نجاج موسم الحج للعام الحالي، كما قدم شكره لكافة أطقم بعثة الحج الفلسطينية التي ساهمت بشكل كبير وكان لها الدور البارز في حصول فلسطين على المرتبة الأولى في تنظيم شؤون الحج.