حزب التحرير في عزاء الشهيدة هديل الهشلمون يدعو الجيوش للجهاد

أمّ وفد كبير من شباب حزب التحرير في الخليل بيت العزاء الذي أقيم للشهيدة هديل الهشلمون التي قتلها اليهود في الخليل أمس بدم بارد على حاجز عسكري. وتحدث الدكتور ماهر الجعبري عضو المكتب الإعلامي للحزب في فلسطين نيابة عن الوفد، واعتبر أن اليهود ارتكبوا الجريمة مشحونة بطاقة الحقد اليهودي على الإسلام والمسلمين وعلى مقدساتهم وشعائرهم.

وقال الجعبري أن اليهود أراقوا دمها المسلم الطاهر بعدما أراقوا دم أخيها ضياء التلاحمة، في جرائم متصاعدة مع تصاعد عدوانهم الوحشي على المسجد الأقصى وعلى المرابطين فيه، وأن كل تلك الجرائم اليهودية ارتكبوها في هذه الأيام المباركة التي يعظّم فيها المسلمون شعائر الله، بينما استهان اليهود بدماء المسلمين، بلا أي اعتبار لجيوش المسلمين، ولا لحكامهم، ولا لما يهذي به البعض من اتفاقيات سياسية، ولا لما تروج له أوروبا من مبادراتها ومن أحاديث الهدنة.

وأضاف الجعبري أنه جدير بجيوش المسلمين وهي تقرأ آيات الجهاد المباركات، في هذه الأيام المباركة وإذ تشاهد هذه الجرائم اليهودية الوحشية بأن تتحرك لتحرر إرادتها العسكرية من هيمنة الحكام المستبدين فترد الصاع صاعين لليهود وتخلع كيانهم من جذوره وتقضي على شروره.