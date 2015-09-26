انخفاض على درجات الحرارة

توقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم السبت غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد2015/09/27: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين2015/09/28: يكون الجو غائماً جزئياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء2015/09/29: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والله أعلم