عباس يصدر تعليماته لمتابعة اوضاعهم

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، إنه حتى الآن لم نبلغ عن أية إصابة بين حجاج فلسطين في حادث التدافع في منى.

وأضاف أنه يجري اتصالاته مع المؤسسات السعودية ذات العلاقة لمعرفة آخر التطورات المتعلقة بالحادث الأليم في منى، وخاصة ما يتعلق بحجاج فلسطين.

وناشد الوزير وسائل الإعلام الفلسطينية إلى توخي الحذر في نشر الأخبار المتعلقة بالحادث، مؤكدا ضرورة الاعتماد على مصادر الوزارة فقط.

يذكر أن نحو 717 حجاج قضوا وأصيب أكثر من 850 آخرين في حادث تدافع بين الحجاج في منى، وفق إحصائية للهلال الأحمر السعودي.

وأصدر الرئيس محمود عباس، توجيهاته لسفير دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية باسم الأغا لمتابعة حادث التدافع في منى بمكة المكرمة وأدى إلى وفاة مئات الحجاج.

وطالب، السفير بإجراء الاتصالات اللازمة والسعي الحثيث فورا للاطمئنان على حجاج فلسطين، والتأكد من سلامتهم.

وعبر الرئيس، عن تعازيه الحارة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولذوي الضحايا، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته.