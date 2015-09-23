ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

حركة الجهاد الاسلامي تهنئ شعبنا بعيد الاضحى المبارك

  • فلسطين اليوم
  • 18:27 - 23 سبتمبر 2015
مشاركة

كل عام وشعبنا بألف خير

تتقدم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بأحر التهاني والتبريكات من عموم أبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده .

ونخص بالتهنئة المرابطين في المسجد الأقصى المبارك وساحاته والمرابطين على الثغور من رجال المقاومة الأبطال .

والتهنئة موصولة لكافة الاسرى البواسل وذويهم والعوائل الشهداء الأبرار.

وفي هذه المناسبة التي نستلهم منها معاني التضحية والفداء نؤكد على موقفنا الثابت تجاه فلسطين عنوان جهادنا ومقاومتنا .

ومجدد عهدنا مع الله عز وجل ان ندافع عن أولى القبلتين وثالث الحرمين .

ونجدد التأكيد على سعينا لتحقيق الوحدة ورفع المعاناة والحصار عن شعبنا والعمل على تعزيز صموده .

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الأربعاء 9ذو الحجة 1436هجري

  22 سبتمبر 2015 م

متعلقات