حركة الجهاد الاسلامي تهنئ شعبنا بعيد الاضحى المبارك

كل عام وشعبنا بألف خير

تتقدم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بأحر التهاني والتبريكات من عموم أبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده .

ونخص بالتهنئة المرابطين في المسجد الأقصى المبارك وساحاته والمرابطين على الثغور من رجال المقاومة الأبطال .

والتهنئة موصولة لكافة الاسرى البواسل وذويهم والعوائل الشهداء الأبرار.

وفي هذه المناسبة التي نستلهم منها معاني التضحية والفداء نؤكد على موقفنا الثابت تجاه فلسطين عنوان جهادنا ومقاومتنا .

ومجدد عهدنا مع الله عز وجل ان ندافع عن أولى القبلتين وثالث الحرمين .

ونجدد التأكيد على سعينا لتحقيق الوحدة ورفع المعاناة والحصار عن شعبنا والعمل على تعزيز صموده .

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الأربعاء 9ذو الحجة 1436هجري

22 سبتمبر 2015 م