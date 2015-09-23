فاكهة تخلصك من الدهون سريعاً

كشفت دراسة حديثة أن تناول فاكهة الغريب فروت الحمضية، قبل وجبات الطعام الثلاثة الرئيسية، يسرّع عملية التخلص من الدهون في الجسم بشكل لافت.

وأظهرت دراسة تحت عنوان “تأثير الغريب فروت على الجسم”، شملت91 شخصاً بديناً وامتدت على 12 أسبوعاً، أن تناول نصف حبة غريب فروت طازجة قبل الفطور والغداء والعشاء، يسرّع خسارة الدهون المكدسة في الجسم بشكل ملحوظ.

واتضح أيضا أن هذا يزيد من حساسية الجسم تجاه الأنسولين، ما يساعد على التحكم بمعدلات الأنسولين والغلوكوز بالدم، بالرغم من أن فاكهة الغريب فروت تحتوي على كربوهيدرات.

وقُسم المشاركون في الدراسة إلى 4 مجموعات اتبع جميع من فيها نظاماً غذائياً واحداً، فتناولت مجموعة الغريب فروت الطازج، وشربت الثانية عصير هذه الفاكهة، فيما تناولت الثالثة كبسولات الغريب فروت، وأخذت الرابعة حبة لا تحتوي على أي شيء مفيد.

وتبيَّن أن المجموعة الأولى خسرت أكبر نسبة من الدهون والوزن، وتلتها تلك التي شربت العصير، ومن ثم التي تناولت كبسولات الغريب فروت.