روسيا تتوعد بالرد إن حدثت أمريكا أسلحتها النووية في ألمانيا

قال متحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إن موسكو ستضطر إلى اتخاذ تدابير مضادة لاستعادة توازن القوى في أوروبا إذا ما تبين صحة تقارير إعلامية عن عزم الولايات المتحدة رفع مستوى وجودها النووي في ألمانيا.

وكان المتحدث ديمتري بيسكوف يعلق على تقرير لقناة زد.دي.اف التلفزيونية الألمانية جاء فيه أن الولايات المتحدة تنوي نشر 20 قنبلة نووية من طراز بي61-12 في قاعدة بوخل الجوية هذا العام.

وقال بيسكوف للصحفيين: « هذا قد يغير ميزان القوى في أوروبا… وبدون شك سيؤدي إلى أن تتخذ روسيا إجراءات مضادة لاستعادة التوازن الاستراتيجي والتكافؤ ».