وطني السلة يحقق فوزه الأول في بطولة أمم أسيا 2015

حقق منتخب فلسطين لكرة السلة فوزه الأول في بطولة أمم أسيا لكرة السلة 2015، على حساب المنتخب الفلبيني « وصيف النسخة الماضية » بنتيجة (75-73)، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية في البطولة المقامة حالية في مدينة هونان الصينية المؤهلة لأولمبياد ري ودي جانيرو 2016.

وتأخر منتخبنا في الربع الأول بنتيجة 27-12، قبل ان يقوم يقلب نجوم الوطني النتيجة خلال مجريات اللقاء.

وكان أبو شمالة نجم اللقاء وهدّافه بـ26 نقطة منها 6 ثلاثيات من اصل 10 مع 15 متابعة واضاف اليه سكاكيني 22 نقطة و14 متابعة وعماد قحوش 17 نقطة.

ويعتبر الفوز هو الأول لمنتخبنا الوطني في البطولة، التي يشارك فيها لأول مرة في تاريخه.

ويقابل منتخبنا الوطني في الجولة الثانية نظيره الكويتي غدا الخميس في تمام الساعة 2:30 عصرا بتوقيت فلسطين.