أردوغان: لن نقبل باستمرار الاعتداءات بحق القدس و الأقصى

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لا يمكن أن يقتل باستمرار الاعتداءات بحق القدس والأقصى، محذراً من لعب اليهود بالنار.

ونقل رئيس الشئون الدينية التركية ورئيس بعثتها في مكة المكرمة محمد قورماز، تصريحات أردوغان عقب لقائه به لعرض الأحداث والاعتداءات التي جرت في المسجد الأقصى على مدار الأيام الماضية.

وبين أن أردوغان علق كل أعماله وقام أمامي بالاتصال بالملك سلمان وملك الأردن ورئيس فرنسا ورئيسة ألمانيا لوقف الاعتداءات.

وقال قورماز خلال زيارة نظمها وفد البعثة الفلسطينية لرئيس الشئون الدينية التركية بعثتها في مكة، لبحث سبل التعاون المشترك، إنه لم ينسى الزيارة التي قام بها بعد الحرب الأخيرة لغزة، وحفاوة الاستقبال الذي رأوه، رغم أن الاحتلال حال منعه والوفد المرافق له من الدخول لغزة.

وأثنى على أهل غزة وصمودهم في وجه المحتل, مؤكدًا أن تركيا ما أدت واجبها بالكامل تجاهغزة.

وضم الوفد الزائر كلاً من مدير عام الأملاك بوزارة الأوقاف الفلسطينية منذر الغماري، ومدير عام الوعظ يوسف فرحات ومدير المتابعة أنور أبو شاويش.

ونقل الغماري تحيات وكيل الأوقاف بغزة والحكومة وحركة حماس للشعب التركي، على مواقفهم المشرفة من القضية الفلسطينية, والذي يُعد بمثابة نصرة للشعب الفلسطيني.

واستعرض الغماري ما يتعرض له القدس والمدينة المقدسة من اعتداءات يومية بحق المسجد الأقصى, مشيرًا إلى أن الاحتلال يستغل انشغال الأمة والعالم الإسلامي للاعتداء على أولى القبلتين في ظل دفاع الحرائر من النساء على المسجد الأقصى.

كما وثمن موقف تركيا في إيصال هم حمل امانة حماية القدس والدفاع عن الأقصى وإيصال ما تتعرض له القدس إلى المحافل الدولية, مشيدًا بموقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وعبر الغماري عن اعتزازه بالمشاريع التي قدمتها تركيا لتعزيز ودعم صمود أهلنا في غزة, واستعداها لتنفيذ مشاريع جديدة على رأسها بناء 9 مساجد كبرى ومشروع معهد ديوان القراء المبدعين