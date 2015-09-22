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داخلية غزة تفرج عن 35 نزيلاً على ذمم مالية بالتعاون مع منتدى الامة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:01 - 22 سبتمبر 2015
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أفرجت وزارة الداخلية في غزة عن 35 نزيلأ موقوفين على ذمم مالية في مركز شرطة معسكر جباليا شمال قطاع غزة، بالتعاون مع منتدى الأمة للتنمية.

من جانبه أكد محمد نصار رئيس مجلس إدارة منتدى الأمة للتنمية، على أن هذا الجهد الذي قام به منتدى الأمة يأتي ضمن برنامج (نهج السعادة) الذي ينفذه المنتدى من أجل التخفيف عن أبناء شعبنا في ظل إحكام حلقات الحصار المفروض على غزة.

وأضاف بأن هناك جهد كبير مبذول من قبل منتدى الأمة للتنمية لاستمرار هذا البرنامج على مستوى محافظات قطاع غزة لما حققه من إنجاز إنساني بالدرجة الأولى والتخفيف على فئة متضررة بشكل بليغ جراء الأوضاع المادية الصعبة التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة.

وتقدم نصار بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إدخال البسمة والسعادة وتحقيق الهدف الأساسي من برنامج (نهج السعادة) خصوصاً وأننا مقبلون على عيد الأضحى المبارك لتكتمل فرحة ذوي الموقوفين بالعيد بوجود أبناءهم بينهم بعد التسديد والافراج عنهم.

كما دعا باقي المؤسسات والجمعيات والهيئات الخيرية أن يلتفتوا لمثل هذه الفئة من أبناء شعبنا لما قد يتعرضون له من وضع اقتصادي صعب واعداً باستمرار عمل المنتدى على نهج سعادة أبناء شعبنا.

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