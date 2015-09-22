الليمون الحل الأمثل لجفاف البشرة والجسم

تتعرض بعض المناطق في الجسم إلى الجفاف والتشقق نتيجةً لتراكم خلايا الجلد الميتة، خاصةً في الكوعين والكعبين والركبتين، الأمر الذي يعطي مظهراً سيئاً ومحرجاً للجسم في معظم الأحيان.

لذا يجب أن تحرص المرأة على تقشير الجلد الميت للحصول على تلك البشرة اللامعة الناعمة والفاتحة، وللحصول عليها بأسهل الطرق إليك الأقنعة التالية التي تعتمد في مجملها على الليمون الشهير بقدرته على التبييض والتقشير.

قناع قطع الليمون: قطعي الليمون إلى نصفين ثم دلكي ركبتيك ومرفقيك وكعبيك بشكلٍ منتظمٍ، ولاحظي الفرق بعد فترةٍ وجيزةٍ من الاستخدام.

قناع اللبن والليمون: أمزجي ملعقةً كبيرةً من عصير الليمون مع مسحوق فيتامين ه والجلسرين و4 ملاعق كبيرة جلسرين، حتى تحصلي على عجينةٍ طريةٍ، بعد ذلك ضعيها على المناطق الداكنة (الركبة، الكوع، الكعب) لمدة 15 دقيقةٍ.

قناع الليمون وزيت جوز الهند: يمزج عصير الليمون مع زيت جوز الهند، ثم يوضع المزيج على الركبتين لدقائق ويغسل.

تذكري أن العناية بالمناطق الجافة لاتعني فقط إستعمال الأقنعة المختلفة بل أيضاً إتباع بعض الطرق السهلة مثل: إستعمال الحجر الحفاف من وقت لاَخرٍ، وترطيب البشرة بالكريمات المرطبة أو بالعسل وزبدة الكاكاو.