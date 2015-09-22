الشيخ خضر عدنان:استشهاد ضياء يدلل ان شعبنا لن يترك الأقصى وحيداً

أكد الشيخ خضر عدنان القيادي بحركة الجهاد الإسلامي اليوم لثلاثاء, ان استشهاد منسق الرابطة الإسلامية في جامعة القدس المهندس ضياء عبد الحليم التلاحمة , و خروج مسيرات الغضب في وجه الاحتلال تدلل من جديد أن شعبنا لن يترك الأقصى و القدس وحيدين.

وقال الشيخ في حديث مقتضب له اليوم الثلاثاء, تعقيباً على ارتقاء الشهيد ضياء, أن اقتحامات الاحتلال للمسجد و النيل من المرابطات و المرابطين و منع مصاطب العلم لن يسكت عنها شعبنا و ستحرك ما سكن فينا.

وهنأ الشيخ عدنان والد الشهيد عبد الحليم التلاحمة أبو عمر من المؤسسين لحركة الجهاد في الخليل و والدته و أخيه الأسير و ذويه جميعا و أبناء عمته الأسير القائد أيمن اطبيش و المحرر محمد اطبيش..