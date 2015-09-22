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الشيخ خضر عدنان:استشهاد ضياء يدلل ان شعبنا لن يترك الأقصى وحيداً

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:20 - 22 سبتمبر 2015
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أكد الشيخ خضر عدنان القيادي بحركة الجهاد الإسلامي اليوم لثلاثاء, ان استشهاد  منسق الرابطة الإسلامية في جامعة القدس المهندس ضياء عبد الحليم التلاحمة , و خروج مسيرات الغضب في وجه الاحتلال تدلل من جديد أن شعبنا لن يترك الأقصى و القدس وحيدين.

وقال الشيخ في حديث مقتضب له اليوم الثلاثاء, تعقيباً على ارتقاء الشهيد ضياء, أن اقتحامات الاحتلال للمسجد و النيل من المرابطات و المرابطين و منع مصاطب العلم لن يسكت عنها شعبنا و ستحرك ما سكن فينا.

وهنأ الشيخ عدنان والد الشهيد عبد الحليم التلاحمة أبو عمر من المؤسسين لحركة الجهاد في الخليل و والدته و أخيه الأسير و ذويه جميعا و أبناء عمته الأسير القائد أيمن اطبيش و المحرر محمد اطبيش..

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