« حماس » تنفي طلبها من مصر السماح لأبو مرزوق بزيارة غزة

نفت حركة حماس، طلبها من مصر السماح لعضو مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق بالوصول إلى غزة للقاء المنسق الخاص في الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف.

وأكد المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح مكتوب له اليوم الاثنين، أن الأنباء التي أوردها أحد المواقع الإلكترونية الفلسطينية حول طلب الحركة من مصر السماح لأبو مرزوق زيارة غزة للقاء ميلادينوف لمناقشة ملف التهدئة وأن مصر رفضت هذا الطلب؛ « عارية عن الصحة »، وفق تأكيده.

وقال أبو زهري « لم يكن هناك أي ترتيب لمثل هذا اللقاء مع ميلادينوف، هذا عدا عن أن معبر رفح مغلق أصلاً مما يكذب هذا الخبر ».

ودعت حركة « حماس » الموقع الذي أورد النبأ إلى التوقف عما أسمته « نسج الأخبار الكاذبة أو جمع الأخبار التحريضية من المواقع اليهودية، والحركة تحتفظ بحقها القانوني لمواجهة أخطاء الموقع ». على حد تعبيرها.

وكان ميلادينوف وصل الخميس الماضي قطاع غزة في زيارة قصيرة التقى خلالها بعد عدد من القيادات الفلسطينية وغادر القطاع في نفس اليوم.