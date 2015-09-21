أردوغان يلتقي وفد الأعضاء العرب في الكنيست « الإسرائيلي »

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، في قصر « خبر » الرئاسي بإسطنبول، وفدا من الأعضاء العرب في الكنيست الإسرائيلي. واستغرق اللقاء، الذي تم بعيداً عن وسائل الإعلام، أكثر من ساعتين.

ووفقا لمصادر في الرئاسة التركية، فقد ضم وفد أعضاء الكنيست العرب أحمد الطيبي، وجمال زحالقة، وطالب أبو عرار، وأسامة السعدي.

وتلقى أردوغان خلال اللقاء معلومات عن الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، والتطورات الأخيرة في القدس، كما جرى بحث عملية السلام في الشرق الأوسط، والمصالحة الوطنية الفلسطينية، والاستثمارات التركية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والمساعدات الإنسانية المقدمة للفلسطينيين.

وأكد أردوغان خلال اللقاء على أهمية حفاظ « عرب ٤٨ »، على حقوقهم وهويتهم في إسرائيل، كما اعتبر الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى « مثيرة للقلق »، وأعرب عن إدانته لتلك الانتهاكات، وأكد على ضرورة أن يتولى المجتمع الدولي زمام المبادرة لمواجهتها.

بدورهم أشار أعضاء الكنيست العرب إلى حدوث تطور واضح في السياسة « الإسرائيلية » تجاه القدس والمسجد الأقصى، وأن الانتهاكات الأخيرة تأتي في هذا الإطار.

وأعرب الأعضاء العرب في الكنيست « الإسرائيلي »، عن شكرهم للرئيس أردوغان، على الحساسية التي يبديها تجاه القضية الفلسطينية وعلى رأسها القدس.

ومنذ فجر الأحد قبل الماضي، تقتحم القوات الإسرائيلية يوميًا المسجد الأقصى وتشتبك مع المصلين فيه، وتطلق قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي عليهم، ما أسفر عن سقوط عشرات الإصابات بين الفلسطينيين.