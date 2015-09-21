الداخلية تؤكد جهوزيتها لاستقبال عيد الأضحى

شرعت وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة مجموعة إجراءات لتسهيل حركة المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

وأشار مدير الغرفة المشتركة بالعمليات المركزية بالوزارة العقيد د. رائد حسين إلى أن وزارته تعمل على توفير أجواء الهدوء والسكينة داخل الأسواق ومتابعة البائعين وتسهيل حركة المرور.

ونوه حسين أن وزارته أنهت الاستعدادات اللازمة لتأمين صلوات العيد في العراء بمشاركة كافة الأجهزة الأمنية المختصة.

بدوره، قال الناطق الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية المقدم أيمن البطنيجي أن الشرطة الفلسطينية بدأت منذ أسبوع بالتواجد والانتشار في كافة محافظات قطاع غزة للتركيز على الأسواق ولتسهيل حركة المواطنين بداخلها وتنظيمها وتتابع البائعين بشكل متواصل على مدار الساعة.

ولفت البطنيجي إلى أن إدارات الشرطة كالمرور والدوريات والنجدة وغيرها تعمل على مساندة شرطة البلديات في توفير سبل الراحة والأمان مشيراً إلى أن انتشار الشرطة كان متزامناً مع انتشار المواطنين للسيطرة على تلك الأماكن وإبقائها آمنة.

وأكد على متابعة الأجهزة الشرطية للأسواق، لافتاً إلى أن مراكز الشرطة ستواصل عملها خلال أيام العيد بشكل طبيعي من أجل منع السرقات واستقبال شكاوى المواطنين.

وأشار البطنيجي إلى أن مباحث التموين تعمل على التجهيز لعملية ذبح الأضاحي عن طريق أخذ الإجراءات السليمة بتعاون مع الجهات المختصة من خلال إعطاء الإرشادات الأولية لمزارع العجول التي تقوم بذبح هذه الأضاحي.

وأضاف: أن مباحث التموين تتابع الجمعيات الخيرية كذلك أثناء نقلها للأضاحي عبر السيارات المناسبة والتأكيد على تلك الجمعيات بأن تذبح الأضاحي وتوزع بشكل مباشر وفوري للمواطنين حتى لا تفسد.

وأهاب بالمواطنين وأصحاب المطاعم باتباع تعليمات وزارة الداخلية وعدم الذبح بالشوارع العامة خشية هروب الذبائح وهو الأمر الذي يعرض الأرواح للخطر.

ونوه البطنيجي أن المباحث تلاحق المفرقات والتجار الذين يبيعونَ ويروجون لها خاصة من مسدسات « الدمدم » التي تعرض المواطنين للخطر.

وتقدمت وزارة الداخلية والأمن الوطني بكافة أجهزتها وإدارتها بشقيها « الأمني والمدني » بالتهاني لأبناء الشعب الفلسطيني بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك