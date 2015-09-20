نائب رئيس بعثة الحج الفلسطينية يتفقد حجاج مكرمة خادم الحرمين الشريفين

تفقد نائب رئيس بعثة الحج الفلسطينية ومدير عام الادارة العامة للحج والعمرة بالأوقاف أ. محمد أبو عسكر حجاج مكرمة خادم الحرمين الشريفين في مقر سكناهم, للإطمئنان على أحوالهم, رافقه فيها عدد من أعضاء البعثة.

وثمن أبو عسكر جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على حُسن كرمه باستضافة حجاج فلسطين من ذوي الشهداء وتمكينهم من الوصول الى الديار الحجازية لأداء فريضة الحج.

وأشار أبو عسكر إلى أن جميع حجاج المكرمة بخير وبصحة جيدة, مشيرًا إلى أنه فور وصولهم عملت السعودية على استقبالهم بطريقة تليق بهم كأهالي شهداء, مشيدًا بحسن ضيافة الملك ورعايته لذوي الشهداء, ومثمنًا دور السعودية ملكًا وحكومةً وشعبًا في دعمهم المتواصل للقضية الفلسطينية.

كما طالب أبو عسكر حجاج المكرمة بأن يكونوا خير سفراء لفلسطين والدعاء لها ولشهدائها وأسراها وأن يمُن الله على شعبنا بالخير.