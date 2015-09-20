الاحتلال يعتقل 10 شبان في الضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاحد، 4 شبان من مخيم جنين.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب هيثم حاتم نبهان (20عاما) بعد ان اقتحمت منزل ذويه في المخيم وحطمت محتوياته، والشاب قيس غالب محمد عرقاوي (20عاما)، ومؤمن حسام طوقان (19عاما)، بعد اقتحامها المخيم وحي جبل أبو ظهير في المدينة فجرا.

وأفاد الارتباط العسكري الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد جمال أبو الصقر (18 عاما) من المخيم، بعد إصابته بعيار ناري بالساق، بالقرب من محطة المحروقات في محيط حي الزهراء، ووصفت حالته بالمستقرة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مواطنين في قرية النبي صالح شمال غربي رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، أربعة مواطنين، بينهم قاصران في القدس المحتلة.

وشنت أجهزة أمن الاحتلال حملة دهم واسعة لمنازل المواطنين في عدة أحياء وبلدات في مدينة القدس، اعتقلت خلالها المزيد من الفتية والشبان، على خلفية المشاركة في مواجهات الغضب والنصرة للأقصى الأخيرة.

وتتهم أجهزة أمن الاحتلال المقدسيين المعتقلين بـ« الإخلال بالنظام، وضلوعهم في رشق الحجارة، والزجاجات الحارقة ».

يشار إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ الجمعة الماضي ارتفعت إلى 27 مواطنا من مدينة القدس.