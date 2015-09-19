في يوم عرفة.. سيتساوى الليل بالنهار

يبدأ يوم الأربعاء المقبل التغير في المناخ والدخول في فصل الخريف معلناً انتهاء فصل الصيف، وقد يصبح النهار يساوي الليل بشكل عام في بقاع الأرض، وسوف يتغير أيضا توقيت شروق الشمس وغروبها، وذلك اليوم يصادف وقوف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات.

وقال ملهم بن محمد هندي، باحث فلكي في قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبد العزيز، إن هذا اليوم يصادف سنوياً يوم 23 سبتمبر، وفيه يتغير ميلان الظاهري للشمس من الشمال الى الجنوب، وينتهي فصل الصيف في النصف الشمالي للكرة الأرضية، ويبدأ فصل الشتاء في النصف الجنوبي.

وأكد الباحث أنه في هذا اليوم، تتزامن الصلوات الخمس بين المدن التي تقع على خط طول واحد، فسوف يرفع الأذان في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة في آن واحد مع العاصمتين العراقية واليمنية، ومثلهما في أي مدينتين يقعان بنفس خط الطول.

كما أضاف أن في ذلك اليوم، يتساوى الليل مع النهار بشكل عام على الكرة الأرضية، ويبدأ ليل القطب الشمالي الذي يستغرق 6 أشهر ، وينتهي ليل القطب الجنوبي الذي استمر 6 أشهر، موضحاً أن فصل الخريف يجمع بين فصلي الصيف والشتاء، وفيه تتلطف درجات الحرارة تدريجيًا حتي نهايته.

وأشار هندي إلى أنه يمكن ملاحظة شروق الشمس يوم الأربعاء المقبل من نقطه الشرق الجغرافي تمامًا، وتغرب في نقطه الغرب تمامًا، حيث تكون الشمس متعامده على خط الاستواء الارضي، وأي شخص يقطن على خط الاستواء، سيشاهد الشمس متعامدة عليه تماماً لحظه أذان الظهر حسب مدينته.