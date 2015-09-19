حالة الطقس بدءاً من غدٍ الأحد وحتى أيام عيد الأضحى المبارك

قال موقع طقس فلسطين، إن درجات الحرارة سترتفعُ قليلاً غدا الأحد نتيجة تأثر البلاد بتيارات هوائية دافئة في مقدمة لامتداد منخفض جوي، حيث يكون الطقس حار نسبياً الى حار في مختلف المناطق، وخلال ساعات الليل ترتفع نسبة الرطوبة وتنخفض درجات الحرارة .

ومع ساعات فجر وصباح الأثنين تتأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي علوي جنوب تركيا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح دوون معدلاتها العامة بحدود 3-4 درجات مئوية، وتتكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة وتسقط زخات متفرقة من المطر في شمال البلاد والسواحل تمتد على فترات الى المناطق الوسطى قد تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية احياناً.



وتدريجيا خلال ساعات ما بعد الظهر تتناقص كميات السحب وينحسر امتداد المنخفض الجوي وتكون الأجواء ليلاً مائلة للبرودة وخاصة فوق الجبال.



يوم الثلاثاء ترتفع درجات الحرارة بالإرتفاع بشكل ملموس بحيث تكون حول معدلاتها العامة ويكون الطقس صيفي معتدل الى حار نسبيا في مختلف المناطق.



ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الأربعاء للتجاوز معدلاتها العامة بقليل ويكون الطقس حار نسبياً الى حار بوجه عام.



وخلال أيام عيد الأضحى يبقى الطقس صيفيا حار نسبيا الى حار نهارا ولطيف ليلاً ودرجات الحرارة حول معدلاتها العامة.