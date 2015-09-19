انتصاران لخدمات جباليا والبريج في دوري الأولى

حقق خدمات جباليا فوزا غاليا على التفاح (2-1), في اللقاء الذي جمع الطرفين على ملعب التفاح شرق غزة، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من دوري الدجة الأولى في غزة.

وسجل هدفي خدمات جباليا إبراهيم حمد في الدقيقة 34, وشادي بصلة في الدقيقة 92, في حين سجل هدف التفاح صادق لولو في الدقيقة 48 من ركلة جزاء.

ورفع خدمات جباليا رصيده إلى 3 نقاط في المركز الخامس « مؤقتا », وبقى رصيد التفاح عند نقطة واحدة في المركز العاشر « مؤقتا », بالتساوي مع أهلي النصيرات.

أدار اللقاء تحكيميا حازم الصوفي للساحة, وساعده على الخطوط عبد الرحمن زقوت ومروان خطاب, وأدهم عبد العال رابعا.

أهلي النصيرات - خدمات البريج (0-1)

وحقق خدمات البريج فوزا غاليا على حساب أهلي النصيرات (1-0), في اللقاء الذي جمع الطرفين على ملعب النصيرات البلدي بالمنطقة الوسطى.

ويدين البريج بفوزه إلى محمود القبطي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78.

بهذا الفوز رفع البريج رصيده 3 نقاط في المركز السادس, وبقى رصيد أهلي النصيرات نقطة واحدة في المركز العاشر.

أدار اللقاء تحكيميا يوسف أبو سمعان للساحة, وساعده على الخطوط محمد الغول ومحمد بدر, ووائل خطاب رابعا.

مباريات الأحد

وتختتم منافسات الأسبوع الثاني من الأولى الأحد, بلقاء القادسية مع الجلاء على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع, وبيت لاهيا مع الزيتون على ملعب بيت لاهيا شمال القطاع.