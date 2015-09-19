خدمات رفح يكتسح الشاطئ .. وتعادل إيجابي لحامل اللقب

اكتسح خدمات رفح نضيره خدمات الشاطئ (3-0)، في اللقاء الذي جمع الطرفين مساء السبت على ملعب المدينة الرياضية بخانيونس تنفيذاً لعقوبة نقل مباراة للشاطئ خارج ملعبه ، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من دوري الوطنية موبايل لأندية الدرجة الممتازة في غزة.

وسجل ثلاثية « الخدمات » اللاعبين محمد حجاج ومحمود عوان ورامي البيوك في الدقائق (24 و83 و84) على التوالي.

بهذا الفوز رفع خدمات رفح رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف أمام شباب خانيونس، وبقي الشاطئ بلا رصيد من النقاط في المركز الأخير.

أدار اللقاء تحكيميا عماد مرجان للساحة، وساعده على الخطوط حسام الحرازين وأمجد لقان، وخالد أبو الخير رابعا.

خدمات خانيونس – الشجاعة (1-1)

وتعادل « حامل اللقب » اتحاد الشجاعة مع ضيفه خدمات خانيونس (1-1)، في اللقاء الذي جمع الطرفين على ملعب خانيونس البلدي.

وتقدم لـ« الشجاعة » اللاعب علاء عطية في الدقيقة (47)، ثم تعادل لـ« خدمات خانيونس » اللاعب أحمد أبو شباب في الدقيقة (78).

وشهد اللقاء طرد اللاعب محمد صرصور من خدمات خانيونس في الدقيقة (68).

بهذا التعادل رفع الشجاعة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث « مؤقتا »، بينما حصل خدمات خانيونس أول نقطة في المركز التاسع « مؤقتا ».

أدار اللقاء تحكيميا أشرف زملط للساحة، وساعده على الخطوط إبراهيم الزعانين وإياد أبو عبيد، وسامح القصاص رابعا.

مباريات الأحد

وتختتم منافسات الأسبوع الثاني من دوري الممتازة الأحد, بلقاء خدمات المغازي وشباب رفح على ملعب الدرة بدير البلح في المنطقة الوسطى, واتحاد خانيونس والهلال على ملعب المدينة الرياضية بخانيونس جنوب القطاع.































































