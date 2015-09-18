الهلال الأحمر: 177 إجمالي الإصابات في الضفة والقدس

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني مساء اليوم ان عدد المصابين بلغ 177 في حصيلة اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة في مختلف انحاء الضفة الغربية وضواحي القدس.

واشار الهلال في بيان صحفي، أن شابين أصيبا بالرصاص الحي في مدينة بيت لحم في المواجهات التي دار عند مسجد بلال بن رباح – منطقة القبة، بالرصاص الحي، أحدهم في الصدر وتم اعتقاله من قبل قوات الاحتلال، والاخر اصيب في القدم.

وأضاف الهلال ان عدد الاصابات بلغت في رام الله 21 منهم حالتين بالمطاط و15 اخرين اختناق بالغار قرب مخيم الجلزون شمال المدينة، بالاضافة الى 3 اصابات بالرصاص الحي قرب معسكر عوفر واخرى بالمطاط.

وتابع ان عدد الحالات وصلت في القدس 93 اصابة، منها 66 حالة في العيزرية وابو ديس، و22 في قلنديا، و5 في المواجهات الاحياء الدائرة بالمدينة المقدسة.

اما قلقيلية فسجلت اصابتين بالرصاص الحي في كفر قدوم و61 حالة بالاختناق بالاضافة الى 15 اصابة بالرصاص المطاطي.

وفي الخليل اصيبت سيدة حامل بالغعاو خلال مواجهات وقعت وسط المدينة في مسيرة احتجاجية ضد الهجمة الاستيطانية الشرسة الذي يشهدها الاقصى المبارك.