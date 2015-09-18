وزير الأوقاف الفلسطيني يثمن عاليا خطبة أمام الحرم المكي حول القدس

ثمن وزير الاوقاف الفلسطيني الشيخ يوسف ادعيس عاليا خطبة أمام المسجد المكي فضيلة الدكتور صالح بن حميد اليوم الجمعة أمام جموع المصلين والحجيج حول ما يجري في القدس والمسجد الأقصى من عدوان إسرائيلي متصاعد .

وأكد الشيخ ادعيس في تصريح صحفي لموفدنا في مكة ان خطبة أمام المسجد الحرام تؤكد على إسلامية المسجد الأقصى المبارك وأنه حق للمسلمين وحدهم ويجب عليهم أن يهبوا لنصرته والدفاع عنه ودور الأمة والواجب عليها تجاه القدس والمسجد الاقصى المبارك.

واستنكر الوزير ادعيس ما تقوم به سلطات الاحتلال من اقتحامات بين المسجد الاقصى المبارك مؤكدا ان الشعب الفلسطيني بقيادته والعالم الإسلامي لن يسمحوا بالتقسيم الزماني والمكاني ولن يقبلوا المساس بالمسجد الأقصى المبارك .

ودعا وزير الاوقاف الفلسطيني ورئيس بعثة الحج الفلسطينية المرجعيات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي ان تنتهج مثل هذا النهج وعليها تكثيف جهودها ووحدة الصف لنصرة القدس والمسجد الاقصى .

وأضاف على الخطباء والوعاظ والمرشدين في العالم العربي والإسلامي الحديث عن القدس والمسجد الاقصى المبارك وما يجري من عدوان يومي والحديث عن مكانتها وخاصة في خطبة يوم عرفة لمكانة هذا اليوم عند المسلمين موضحا ان هذا يوم مشهود عند المسلمين في اسقاع الأرض ويجب ان تكون فلسطين والقدس حاضرة فيه من اجل توجيه البوصلة لما يجري فيها من عدوان واعتداءات واقتحامات .

وأجرى الوزير اتصالات مع رؤساء بعثات الحج العربية والإسلامية لوضعهم في صورة ما يجري في المدينة المقدسة من عدوان واعتداءات وحثهم لتكثيف دعائهم ودعمهم للقضية الفلسطينية والمسجد الاقصى المبارك .